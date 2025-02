Guerre en Ukraine : «L'Europe s'est exclue elle-même des négociations», estime Jean-Philippe Tanguy

Le député Rassemblement national de la Somme Jean-Philippe Tanguy était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, le coordinateur national du mouvement "L'Avenir Français", estime que l'Europe "s'est exclue elle-même des négociations" dans le cadre de la guerre en Ukraine.



La Guerre en Ukraine va-t-elle prendre fin sans tenir compte de l'avis des Européens ? La question se pose alors que Donald Trump souhaite au plus vite mettre fin au conflit. Le Président des États-Unis affirme même qu'il faut pourrait rencontrer le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, "très bientôt".

"Soumission à l'OTAN"

Mais les pays européens sont tenus à distances des négociations. Invité ce lundi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le député rassemblement national de la Somme Jean-Philippe Tanguy estime que les responsables de cette mise à l'écart sont à chercher du côté de l'Union européenne elle-même. "L'Europe s'est elle-même exclue des questions ukrainiennes", insiste-t-il face à Sonia Mabrouk.

"Je vous rappelle qu'on a délégué les premières négociations de paix, les négociations entre l'Ukraine et la Russie, à la Turquie, à la Chine, aux États-Unis. Et l'Union européenne qui devait être une puissance, qui devait contrebalancer l'influence des grands de ce monde, s'est en réalité exclue elle-même par l'organisation de sa propre soumission, notamment au sein de l'OTAN et aux États-Unis", conclut-il.