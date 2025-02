Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron répondra en direct à 18h30 sur ses réseaux sociaux à des questions de citoyens

Alors que l'Europe tente de faire entendre sa voix face au tandem russo-américain sur le dossier ukrainien, Emmanuel Macron prendra la parole ce jeudi à 18h30. Il répondra, sur ses réseaux sociaux, à des questions de citoyens.

Emmanuel Macron répondra en direct sur ses réseaux sociaux jeudi à 18h30 à des questions de citoyens concernant "la Russie, l'Ukraine et la sécurité de notre Europe", a-t-il annoncé sur X. Avant cette "conversation", le chef de l'Etat a reçu durant près de quatre heures à l'Elysée les dirigeants de parti ou de groupe représentés au Parlement sur le même sujet. Emmanuel Macron doit aussi se rendre en début de semaine prochaine à Washington pour rencontrer Donald Trump qui affiche une rhétorique de plus en plus favorable à Moscou et hostile au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

J’ai vu vos nombreux commentaires, vos messages, courriers et interpellations sur la Russie, l’Ukraine et la sécurité de notre Europe.



Je vous attends à 18h30 pour une conversation. Posez vos questions et j’y répondrai en direct sur mes réseaux. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 20, 2025

