"Grand débat" : les Républicains fustigent les "meetings de campagne" d'Emmanuel Macron

Les Républicains entendent participer "au grand débat national", "pour que le pays sorte du chaos", mais le parti "demande officiellement" combien ont coûté les "meetings de campagne" d'Emmanuel Macron avec les maires, a expliqué lundi l'une de ses porte-parole.

"Nous agirons avec responsabilité". "Nous y participerons parce que nous sommes un parti de gouvernement. Nous agirons avec responsabilité et, évidemment, nous œuvrerons au mieux pour que la situation s'améliore et que le pays sorte du chaos", a expliqué Laurence Sailliet, en voulant se démarquer du Rassemblement national et de Debout la France, qui n'y participeront pas pour, selon elle, "aggraver et exciter, pour avoir plus de chaos".

La porte-parole de LR a par ailleurs raillé les deux réunions marathon tenues par le président de la République la semaine dernière, dans l'Eure et dans le Lot, "deux meetings de campagne électorale, de logorrhée", a-t-elle estimé.

Macron est dans une "perspective de campagne électorale". "Nous posons officiellement la question : combien coûtent au contribuable les meetings de campagne d'Emmanuel Macron, puisqu'il est dans cette perspective de campagne électorale pour les élections européennes?" de mai, a-t-elle ajouté.

"Si le contribuable doit payer ça, nous voulons le chiffrage et nous voulons savoir aussi quelle partie sera réintégrée au compte de campagne" du parti présidentiel La République en Marche, a-t-elle insisté.