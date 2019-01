"Grand débat national" : comment déposer ses contributions en ligne ?

MODE D'EMPLOI

C'est le jour J pour le portail "granddebat.fr" : à partir de lundi et pour une durée de deux mois, citoyens, entreprises et autres institutions peuvent déposer leurs contributions en ligne au "grand débat national" lancé par Emmanuel Macron. Europe 1 vous livre le mode d'emploi pour participer.

Quatre questionnaires. Première étape : s'inscrire sur la plateforme granddebat.fr (et non sur l'un des sites parodiques aux adresses similaires). Il faut ici renseigner son nom, le vrai ou un pseudonyme, son adresse mail et son code postal. En moins d'une minute, c'est fait. Ensuite, rendez-vous dans la rubrique "contribution en ligne", avec quatre questionnaires proposés, correspondants aux grands thèmes du débat : fiscalité, transition écologique, citoyenneté et fonctionnement de l'État.

Pour déposer ses propositions, il y a deux possibilités : soit imprimer le questionnaire, le remplir à la main et le transférer sur la plateforme, soit le compléter directement en ligne. Selon le temps et l'envie, il est possible de répondre uniquement aux questions fermées du formulaire, avec "oui" ou "non", mais aussi de compléter les questions ouvertes, qui demandent de la rédaction.

Pas de retour en arrière possible. Si l'inspiration manque, il n'est pas obligatoire de répondre à toutes les questions proposées. Les contributions des autres participants sont également accessibles pour nourrir sa réflexion. Enfin, se relire est conseillé avant de valider, car il est impossible de revenir en arrière ou de remplir deux fois le même questionnaire. En cas de questions ou de pépin technique, un numéro vert est ouvert au 0800 971 111 du lundi au samedi, de 9 heures à 20 heures.