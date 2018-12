"Gilets jaunes" : Philippe affiche sa "détermination à ramener l'ordre"

Le Premier ministre a affiché lundi sa "détermination à ramener l'ordre", après plusieurs semaines de manifestations des "gilets jaunes" émaillées de violences, à l'issue d'une visite aux policiers pris à partie samedi à Paris en marge de l'Acte VI du mouvement.

"Ce mouvement se traduit par une radicalisation d'une grande violence." "Ce débat et le fonctionnement de nos institutions exigent un retour à la norme" et "que cessent les provocations", a ajouté devant la presse Edouard Philippe, estimant qu'"au fur et à mesure qu'il dure ce mouvement se traduit par une radicalisation d'une grande violence".