Gilets jaunes : Eric Ciotti demande l’interdiction de "toute manifestation"

INTERVIEW

Alors que le gouvernement a interdit les manifestations de "gilets jaunes" samedi dans un périmètre défini à Nice, Eric Ciotti exhorte l’exécutif à aller plus loin. "Je souhaite que pour samedi (…) toute manifestation soit interdite" dans le pays, et pas seulement celles qui sont "violentes", déclare le député Les Républicains des Alpes-Maritimes sur Europe 1 mercredi.

"On va interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, mais pas dans les rues adjacentes, donc on aura des dégâts à côté... Et si on interdit quelques rues seulement à Nice, on aura des dégâts à côté", illustre Eric Ciotti. "Je souhaite donc qu’après ce qu’on a vécu, après les images insupportables qu’on a vues, qu'il y ait une interdiction générale de toute manifestation", ce samedi et les samedis suivants, "tant qu’on n’a pas la capacité à restaurer l’ordre républicain", martèle-t-il au micro de Matthieu Belliard.

La présence de Sentinelle, une "stricte opération de pure communication"

Eric Ciotti estime aussi que le retour de l’état d’urgence aurait permis de prendre de telles mesures d’interdiction des manifestations. "Cet état d’urgence aurait permis d’éviter ce déchaînement de violence. Le gouvernement ne l’a pas fait, il a commis une erreur et pour le coup il a reconnu ses fautes en matière de stratégie de maintien de l’ordre", réagit-il après l'annonce d'une série de mesures lundi pour changer l'encadrement sécuritaire du mouvement social.

>> De 17h à 20h, c’est le grand journal du soir avec Matthieu Belliard sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

Eric Ciotti se dit d'ailleurs "sceptique" quant au déploiement de la force Sentinelle samedi pour "l’acte 19" des "gilets jaunes", afin de protéger les bâtiments officiels. "Je suis très réservé et très sceptique sur l’utilisation de la force Sentinelle, on est dans une stricte opération de pure communication ! Les militaires de Sentinelle ne sont absolument pas formés, ni équipés, pour assurer le maintien de l’ordre".