Gilbert Collard, Robert Ménard... Éric Zemmour va rencontrer deux proches de Marine Le Pen

ANALYSE

Des déplacements très politiques. Alors qu'il reste haut dans les sondages, et est même donné au second tour face à Emmanuel Macron par une enquête Harris Interactive, Éric Zemmour se rend vendredi à Nîmes chez son ami, le député européen RN Gilbert Collard, avant une escale samedi à Montpellier, puis à Béziers, chez Robert Ménard, un autre proche de Marine Le Pen. S'il s'y rend officiellement pour des séances de dédicace et des conférences de promotion de son dernier livre, Éric Zemmour va donc rencontrer deux proches de la candidate du Rassemblement national, dont la campagne pour la présidentielle est mise en difficulté par l'ascension du polémiste.

Faut-il y voir un début d'union ? On ne peut pas encore parler de rapprochement, mais plutôt de petits pas. Gilbert Collard veut créer des "ponts" entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Pour le député européen, qui va passer une heure en tête-à-tête avec le journaliste, "à un moment donné, en fonction de ce que l’histoire décidera, chacun aura besoin de l’autre", ajoute-t-il.

"Arrêtez de vous tirer dessus"

Même son de cloche pour Robert Ménard qui accueillera samedi Éric Zemmour. Cela fait 10 ans que le maire de Béziers plaide pour l’union des droites. Il a été voir Marine Le Pen chez elle dimanche dernier pour lui expliquer ce qu’il dira également à Éric Zemmour : "Arrêtez de vous tirer dessus, ne rendez pas les choses irréversibles".

Zemmour visé par plusieurs menaces de morts. Selon les informations d'Europe 1, Éric Zemmour a reçu plusieurs menaces de mort pour ce déplacement. Par ailleurs, plusieurs associations d’ultra gauche et anarchistes, ou encore le MJS, organisent des manifestations à Béziers pour empêcher la tenue de la séance de dédicace d’Éric Zemmour. Sur place, les services de renseignement craignent des militants chauffés à blanc voulant en découdre avec le journaliste. Une déambulation dans les rues de Montpellier a finalement été annulée au profit d’un rencontre militante.

Enfin, Gilbert Collard et Robert Ménard ont pris le soin d’organiser à Nîmes et Béziers une rencontre avec élus et chefs d’entreprise. Les parrainages et l’argent... Tout ce dont a besoin un candidat, même si Éric Zemmour ne l’est pas encore.