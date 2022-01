Amélie de Montchalin justifie la gestion de crise par des cabinets de conseil privés

Le Sénat tient mercredi une commission d'enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Amélie de Montchalin est attendue pour témoigner. A quelques heures de sa prise de parole, la Ministre de la Transformation et de la Fonction publique était invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Après avoir réagi à la polémique Jean-Michel Blanquer , elle est revenue sur le recours du gouvernement à des cabinets de conseil privés. Entre mars 2020 et février 2021, le ministère de la Santé a dépensé 11,35 millions d'euros auprès de sept cabinets de conseil pour élaborer une politique sanitaire. Il y a l'Américain McKinsey, mais aussi Citwell et Accenture.

Pourquoi de tels contrats ? "Ce n'est pas eux qui prennent la décision", a plaidé Amélie de Montchalin. "Quand nous avons des compétences dans l'État, nous n'avons pas recours à des conseils externes." La Ministre, qui n'a de cesse de saluer l'efficacité de l'administration française, a indiqué la création de cabinets de conseil internes et une meilleure formation des fonctionnaires grâce à la réforme de la haute fonction publique.

Une réforme de la haute fonction publique française

Amélie de Montchalin défend une baisse des dépenses en matière de conseil de 15% dès 2022. La Ministre a tenu à rassurer les Français : "Jamais, jamais, ce sont des consultants qui décident. (...) Les décisions, ce sont les politiques. L'administration l'applique. Grâce à la réforme de la haute fonction publique et la meilleure gestion de l'argent public sur laquelle nous nous engageons. Nous pouvons aujourd'hui ne pas dépendre de gens à l'extérieur, quand nous avons des compétences à l'intérieur."

Amélie de Montchalin a conclu en plaidant : "On veut un État efficace, on veut un État qui a des compétences. On veut un État qui est capable de prendre lui-même ses décisions et jamais ne déléguer sa souveraineté à quiconque."