Gabriel Attal officiellement élu secrétaire général de Renaissance

Avec 94,9% des voix, l'ex-Premier ministre Gabriel Attal a été officiellement élu secrétaire général de Renaissance, par le conseil national du parti fondé par Emmanuel Macron, réuni dimanche à Paris. Gabriel Attal cumule cette fonction avec celle de président du groupe macroniste à l'Assemblée.

Gabriel Attal a été officiellement élu secrétaire général de Renaissance, par le conseil national du parti fondé par Emmanuel Macron, réuni dimanche à Paris. Élu avec 94,9% des voix, l'ancien Premier ministre était le seul en lice, après le retrait de la candidature d'Elisabeth Borne. Il succède à Stéphane Séjourné, qui avait été élu en 2022 lors de la transformation de La République en marche en Renaissance, et a été récemment nommé commissaire européen.

Une fonction qu'il cumule

Gabriel Attal cumulera cette fonction avec celle de président du groupe macroniste à l'Assemblée, Ensemble pour la République (EPR), à laquelle il a été élu en juillet. Elisabeth Borne a de son côté été élue présidente du conseil national du parti, fonction pour laquelle elle était également seule candidate. Elisabeth Borne a expliqué vouloir œuvrer à ce que cette instance joue "pleinement le rôle de parlement de Renaissance".

Elle a annoncé une "méthode de travail", avec l'instauration de commissions "à l'image de celles du Parlement", chargée auprès des adhérents de définir les "thématiques prioritaires" des travaux du conseil national. Alors qu'En Marche a dominé l'Assemblée nationale de 2017 à 2022, et compté jusqu'à 400.000 adhérents via des inscriptions gratuites, le parti du président de la République Emmanuel Macron est depuis 2022 en difficulté, une situation aggravée par la dissolution. Le groupe EPR compte 93 membres et apparentés à l'Assemblée.