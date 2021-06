François Rebsamen est l'invité de Sonia Mabrouk mercredi à 8h15

Laminé lors de la dernière élection présidentielle, le Parti socialiste sera-t-il en mesure de faire face en 2022 ? Après la percée écologique aux européennes et aux municipales, et face à la France insoumise, le PS semble toujours avoir du mal à faire entendre sa voix. Pourtant, son Premier secrétaire, Olivier Faure, ne désespère pas d'unir la gauche d'ici le début de la campagne présidentielle autour d'un projet commun. A-t-il une chance d'y parvenir ? Quel candidat pour incarner cet éventuel front commun ? Pour le savoir, Sonia Mabrouk interrogera mercredi matin à 8h15 sur Europe 1, au lendemain du Conseil national du parti, François Rebsamen, maire socialiste de Dijon et ancien ministre du Travail de François Hollande.

