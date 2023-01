Retraites : «C'est trop brutal», le maire de Dijon s'interroge sur le timing de la réforme

On peut être à la tête d'un parti appartenant à la majorité présidentielle tout en critiquant la réforme des retraites, présentée par le gouvernement. Le maire de Dijon, François Rebsamen - ancien ministre du Travail sous François Hollande - en a fait la démonstration ce mardi sur Europe 1. Au micro de Raphaël Delvolvé, il a remis en cause le moment choisi par l'exécutif pour présenter un tel projet et aurait souhaité une mise en place plus progressive. "C'est trop brutal", a-t-il estimé.

>> Plus d'informations à suivre