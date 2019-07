François de Rugy épinglé pour des dîners fastueux : "Ces images peuvent vraiment interpeller", concède Brune Poirson

INTERVIEW

Photos à l'appui, Mediapart a mis en cause mercredi François de Rugy pour une série de somptueux dîners, organisés à l'hôtel de Lassay lorsqu'il occupait la présidence de l'Assemblée nationale. L'actuel ministre de la Transition écologique plaide des dîners de travail, quand bien même ceux-ci réunissaient une large part de ses intimes. "Comme François de Rugy l’a dit lui-même, je peux comprendre que ces images puissent vraiment interpeller les Français", a reconnu jeudi, au micro de Pierre de Vilno sur Europe 1, Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre.

Mais "les dîners qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale ont eu lieu dans le cadre de ses fonctions", assure-t-elle. "Je ne si pas si on peut parler d’une affaire", tente encore de désamorcer Brune Poirson, qui dit ne pas douter de la sincérité des explications données par son ministre de tutelle. "Je travaille auprès de François de Rugy depuis près d’un an, et je ne peux pas douter de son honnêteté."

Sur Facebook, le ministre a publié ses réponses à une série de questions que lui a adressée Mediapart sur ces fameux dîners. Il y indique notamment que ces rencontres lui permettaient de sortir de l’univers politique, et de mettre en avant le travail des députés auprès de la société civile.

"Et comme il l'a dit lui-même : il se tient à la disposition de la déontologue de l’Assemblée nationale pour répondre à d’éventuelles questions", rappelle encore Brune Poirson.