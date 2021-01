"Affaire du siècle" : la charge de Rugy contre "des associations purement médiatiques"

INTERVIEW

François de Rugy se sent-il coupable ? Le rapporteur public a reconnu jeudi lors de l'audience dite de l'"Affaire du siècle" devant le tribunal administratif de Paris une "carence de l'État" en matière de lutte contre le changement climatique. Le juge administratif a particulièrement retenu la période de 2015 à 2018 pour caractériser ces manquements. Pour l'ancien ministre de l'Écologie, en fonction de 2018 à 2019, cette décision ne fait pas vraiment avancer la cause du climat, contrairement à ce qu'estiment les associations qui ont porté ces actions devant la justice.

Actions politiques ou médiatiques ?

Pour l'ex-ministre du gouvernement d'Édouard Philippe, "on ne va pas réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les tribunaux", à l'image de cette audience. "Ce n'est pas en ayant ce genre d'actions qu'on va réellement faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et s'attaquer au problème du climat. On le fait en prenant des actions politiques, ce que nous avons fait."

Face aux associations qui estime que le gouvernement "n'est pas écologiste", François de Rugy "aimerais bien que ces structures qui mènent ces actions purement médiatiques soient elles aussi à la pointe de ce combat. Or, je sais bien que ce n'est pas toujours le cas." Pour lui, "on ne peut pas dire qu'en France, les atteintes à l'environnement ne sont pas condamnées aujourd'hui par la justice", comme l'affirment les associations. "Allez dire à Total, qui a été condamné pour préjudice écologique et à juste titre, dans le drame du naufrage de l'Erika, avec la marée noire qui s'en est suivie, qu'il n'y a pas de condamnation. C'est absurde."

"Rappeler l'État à sa cohérence"

Et l'ancien ministre de l'Écologie, qui avait démissionné en juillet 2019 après des accusations d'utilisation d'argent public remontant à la présidence de l'Assemblée nationale, a justifié le principe de faire des lois "uniquement pour des symboles".

"D'ailleurs, je pense que le Conseil d'Etat, qui n'a pas encore décidé dans cette plainte des associations (c'est juste l'avis du juge qui a instruit l'affaire), va peut-être rappeler l'État à sa cohérence", espère François de Rugy. "C'est un problème de voter des lois qui affichent des objectifs, alors que ce n'est pas en affichant des objectifs dans les lois qu'on atteint les objectifs. Ce qu'il faut, c'est ensuite mettre en œuvre des moyens."