François Bayrou Premier ministre : le récit d'un revirement au terme d'une folle matinée

Emmanuel Macron a donc choisi François Bayrou pour succéder à Michel Barnier au poste de Premier ministre. Une nomination officalisée ce vendredi, peu avant 13h, au terme d'une matinée riche en rebondissements.

La fumée blanche tant attendue s'échappe enfin au sommet de l'Élysée. Emmanuel Macron a fini par trancher et a nommé François Bayrou à Matignon. Le maire de Pau devient donc le nouveau Premier ministre de la France et succède à Michel Barnier, censuré à l'Assemblée au début du mois de décembre. À 73 ans, ce fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron aura donc la lourde charge de dénouer la crise politique majeure ouverte par la dissolution et aggravée par la chute du gouvernement précédant.

Sa nomination a été officialisée au terme d'une matinée complètement folle. Emmanuel Macron a d'abord appelé le Béarnais très tôt dans la matinée. Un coup de téléphone aux allures de douche froide pour François Bayrou puisque le chef de l'État lui annonce, à ce moment-là, qu'il ne serait pas le nouveau Premier ministre, alors qu'il était, jusqu'à présent, le favori pour Matignon.

Un entretien en tête-à-tête long d'1h45

De quoi déclencher la colère du maire de Pau qui se rend ensuite, à 8h30, à l'Élysée pour une rencontre avec le président. Ce dernier lui soumet alors le nom de Roland Lescure qu'il présente comme "son" candidat et le profil idéal pour Matignon. L'Élysée n'avait jamais écarté l'hypothèse d'une "surprise".

François Bayrou signifie alors à Emmanuel Macron sa désapprobation et plaide pour sa cause durant cet entretien d'1h45 en tête-à-tête. Selon plusieurs sources, le Béarnais quitte l'Élysée abattu, n'ayant pas obtenu la certitude qu'il deviendrait le nouveau Premier ministre. C'est pourtant bien lui qui aura la charge dans les prochains jours de doter la France d'un gouvernement.