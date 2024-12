Cyril Hanouna – Roland Lescure nouveau nom sur la liste des pressentis à Matignon ? «C'est étonnant», lâche Gauthier Le Bret

Alors qu'Emmanuel Macron doit révéler le nouveau du prochain Premier ministre dans la soirée de jeudi, Gauthier Le Bret revient sur le profil de Roland Lescure, dernier nom qui est tombé dans la liste des personnes potentiellement "premier-ministrables". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



C'est un nom qui revient dans la discussion à quelques heures du couperet. Selon toutes vraisemblances, Emmanuel Macron devrait annoncer le nom du prochain Premier ministre ce jeudi soir. Et si le nom de l'heureux élu est un mystère, celui de Roland Lescure circule dans les arcanes du pouvoir à en croire Gauthier Le Bret. Dans On marche sur la tête, le chroniqueur rappelle le profil de celui qui est actuellement cinquième vice-président de l’Assemblée nationale.

"C'est étonnant"

"Il a été ministre de l'Industrie pendant deux ans [entre 2022 et 2024,ndlr]. C'est plutôt l'aile gauche de la Macronie, pour aller séduire les socialistes, et surtout, il a le soutien d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée qui fait et défait les Premiers ministres." Mais Gauthier Le Bret émet des réserves, car Roland Lescure ne plaît ni à Sébastien Lecornu, ni à Bruno Retailleau.

"C'est vraiment l'aile gauche de la Macronie. Il dit que Bruno Retailleau fait des poutous à Marine Le Pen, donc on voit pas comment Bruno Retailleau pourrait rester... C'est étonnant d'avoir ce nom." Pour autant, "il y a deux hommes qui ne répondent plus aux journalistes : Bernard Cazeneuve et Roland Lescure."