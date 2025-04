François Bayrou ouvre le chantier de la proportionnelle, les partis divisés

Le Premier ministre reçoit à partir de ce lundi les chefs de partis pour lancer les discussions sur l’introduction d’une dose de proportionnelle aux législatives. Si le Rassemblement national, la gauche et les écologistes y sont favorables, Les Républicains et Horizons s’y opposent fermement.

C’est l’une de ses promesses en arrivant à Matignon. François Bayrou ouvre ce lundi le chantier de la proportionnelle. Le Premier ministre va recevoir les chefs de groupes et de partis pour changer le mode de scrutin aux législatives. Les discussions s’annoncent longues et techniques, avec des intérêts divergents selon les partis.

Les Républicains et Horizons contre

Le Rassemblement national sera le premier parti reçu à Matignon, car il est le premier groupe en nombre de députés à l’Assemblée. Marine Le Pen a toujours réclamé l’introduction d’une dose de proportionnelle, une modification qui lui permettrait selon elle de gagner davantage de circonscriptions.

Pour François Bayrou, la recevoir en premier apparaît par ailleurs comme une tentative d’apaisement alors que Marine Le Pen le menace toujours de censure sans action de sa part sur le sujet.

Suivront la France Insoumise et les Écologistes, également favorables à la proportionnelle, quand le Parti socialiste apparaît divisé. À l’inverse, les Républicains et Horizons sont contre, et privilégient, fidèles à la tradition gaulliste, le scrutin majoritaire.

Bayrou déterminé à aller jusqu'au bout

Reste que François Bayrou est déterminé à aller au bout de son projet. Les discussions porteront donc sur le type de proportionnelle à mettre en place.

Le Premier ministre pencherait pour un modèle à l’échelle du département, comme ce qui avait été mis en place en 1986 par François Mitterrand. Marine Le Pen, elle, préférerait une proportionnelle nationale, avec prime au parti arrivé en tête des élections.