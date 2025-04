François Bayrou devient le Premier ministre le plus âgé de la Ve République

François Bayrou est devenu lundi, à 73 ans, 10 mois et 27 jours, le Premier ministre le plus âgé de la Ve République, selon une base de données tenue par nos confrères de l'AFP. Il détrône ainsi son prédécesseur, Michel Barnier.

François Bayrou est devenu lundi, à 73 ans, 10 mois et 27 jours, le Premier ministre le plus âgé de la Ve République, selon une base de données tenue par l'AFP. Le Béarnais détrône son prédécesseur Michel Barnier qui avait, au moment de sa démission le 5 décembre 2024, 73 ans, 10 mois et 26 jours.

Grand écart entre Bayrou et Attal

Alors que la France se trouve depuis l'été 2024 dans une situation d'instabilité politique, avec un Parlement fragmenté et sans majorité, le président Emmanuel Macron a opté coup sur coup pour deux personnalités d'expérience.

Avant eux, aucun septuagénaire n'avait dirigé un gouvernement de la Ve République. Emmanuel Macron a effectué le grand écart, puisque Michel Barnier et François Bayrou ont succédé à Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République, qui avait 34 ans au moment de sa nomination en janvier 2024.

Michel Barnier, le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire

À l'époque, François Bayrou, alors Haut-commissaire au Plan, avait fait part de son scepticisme face à la nomination d'un Premier ministre aussi jeune, jugeant "l'expérience nécessaire pour être à la tête d'un pays qui traverse de si profondes difficultés".

Pour son prédécesseur Michel Barnier, l'expérience n'a pas été gage de longévité à Matignon puisqu'il aura été le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, ne restant en poste que 3 mois avant de laisser sa place à François Bayrou. Depuis 1959, la moyenne d'âge des Premier ministres à leur nomination est de 54 ans.