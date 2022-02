Franck Riester : «Les LR forment un parti perdu»

Franck Riester a navigué sur l'échiquier politique. Après avoir fait partie des rangs de l'UMP, devenu Les Républicains, au début des années 2010, il a rejoint Emmanuel Macron en 2017. Si le Chef de l'Etat n'a pas encore annoncé sa candidature officielle, Franck Riester a d'ores et déjà affiché son soutien. Et confie au micro d'Europe 1 pourquoi il ne croit pas en la victoire de Valérie Pécresse.

"Les LR sont depuis des années dans une impasse stratégique", a estimé Franck Riester. "Ils sont dans la course à l'extrême droite, sont en train de faire la danse du ventre en permanence à l'extrême droite. Je pense que c'est une erreur stratégique, en s'écartant de l'ADN de la droite républicaine, ils se sont perdus."

La "dérive des Républicains

Le Ministre du Commerce extérieur déplore un "manque de cohérence". "C'est difficile, quand un parti est perdu, d'être la candidate de ce parti là, surtout quand Valérie Pécresse a quitté le parti il y a quelques années, justement, du fait de cette dérive des Républicains."

Franck Riester ajoute : "Ce manque de cohérence se voit et je pense que nos compatriotes ont besoin de sentir à un moment donné la sincérité, la cohérence, l'authenticité et de sentir un projet fort, rassembleur, au-delà des clivages politiques. Et c'est ce qu'incarne aujourd'hui, je crois, Emmanuel Macron."

Le 9 février, Franck Riester a salué l'alliance d'Eric Woerth avec Emmanuel Macron sur Twitter : "Bienvenue cher Eric Woerth, ton talent nous sera précieux pour construire la France de demain !", a-t-il écouté.