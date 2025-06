Fin du conclave sur les retraites : pourquoi le risque de censure est-il réel pour François Bayrou ?

Hans Lucas via AFP / © Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

François Bayrou. Hans Lucas via AFP / © Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Article Suggestions

Ce lundi, François Bayrou réunit les partenaires sociaux pour une ultime tentative sur les retraites. Mais la menace politique plane : une motion de censure pourrait être déposée dans les prochaines semaines. L’exécutif est fragilisé sur plusieurs fronts et le Premier ministre se retrouve de plus en plus isolé.