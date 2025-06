Face à une «possible» dissolution, Marine Le Pen appelle les parlementaires du RN et de l'UDR à se préparer pour «l'emporter»

Le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République d'Éric Ciotti se sont réunis lors d'une convention nationale ce samedi 28 juin, à l'Assemblée nationale. Une réunion durant laquelle Marine Le Pen a affirmé devant ses troupes qu'il existe "une possibilité de dissolution" et qu'il faut "s'y préparer".

Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti ont réuni les parlementaires du RN et de l'UDR lors d'une convention nationale, ce samedi, à l'Assemblée nationale pour discuter des futures échéances électorales. La cheffe de file des députés RN a d'ailleurs estimé qu'une dissolution est "possible" notamment depuis "l'affaissement parlementaire de François Bayrou et de son gouvernement fantôme" mais aussi de celui du président de la République.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous devons l'emporter"

Marine Le Pen pense que le bloc central ne peut pas "laisser ce phénomène de délitement se prolonger", raison pour laquelle Emmanuel Macron pourrait être tenté de dissoudre, une nouvelle fois, l'Assemblée nationale : "Il a dit, 'je ne souhaite pas dissoudre', ça ne veut pas dire que 'je ne vais pas dissoudre'. Ce serait assez dangereux de se convaincre qu'il n'y aura pas de dissolution. Ne maîtrisant pas la décision, il faut envisager toutes les hypothèses".

Il faut rappeler qu'à partir du 8 juillet prochain, le chef de l'État a la possibilité de déclencher une nouvelle fois l'article 12 de la Constitution et ainsi dissoudre l'Assemblée, soit un an après le second tour des précédentes législatives. Si cette hypothèse venait à se réaliser, la campagne durerait que "20 jours et celui qui n'est pas prêt sera balayé par la vitesse de la vague", a précisé Marine Le Pen. Cette dernière a également martelé que "nous pouvons, nous devons l'emporter. L'insuccès, je le crois, n'est pas une solution".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous allons gouverner", affirme Éric Ciotti

Présent entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti a, lui, indiqué qu'il était "certain que nous allons gouverner, que nous allons gagner parce que la France en a besoin. Nos idées, nos projets, nos convictions sont celles qui sont utiles, indispensables et nécessaires au redressement français".

Le patron de l'UDR affirme que "cette coalition n'a jamais été aussi puissante, aussi forte, le potentiel électoral n'a jamais été aussi élevé, donc nous allons gagner". "L'enjeu des mois qui viennent est de nous préparer, de faire en sorte de soulever les derniers obstacles et les dernières réticences", a-t-il ajouté. Éric Ciotti en a profité pour lancer un appel : "Rejoignez-nous. L'espoir, il est là. Le courage, il est là".

La suite après cette publicité