Européennes : Marion Maréchal n'a "jamais eu" l'intention de figurer sur une liste

L'ancienne députée FN (devenu RN) Marion Maréchal a affirmé vendredi n'avoir "jamais eu l'intention de figurer" sur une liste aux élections européennes, après une information du Point évoquant une proposition en ce sens formulée par le souverainiste Paul-Marie Coûteaux.

Une tentative qui "n'a pas abouti". L'ancien eurodéputé proche de Charles Pasqua et Philippe de Villiers, ex-président du micro parti identitaire Siel et soutien de François Fillon, a confirmé à l'AFP avoir proposé fin novembre à Marion Maréchal et au polémiste Eric Zemmour de figurer sur une même liste pour le scrutin du 26 mai. "J'ai vu longuement l'un et l'autre, j'ai provoqué quelques rencontres avec des proches. Mais ça n'a pas abouti", a-t-il déclaré.

Un coup de fil, pas plus. Sollicitée par l'AFP, Marion Maréchal, partisane comme Paul-Marie Coûteaux d'une union des droites qui irait de la droite classique à l'extrême droite, a répondu qu'elle n'avait "jamais eu l'intention de figurer sur une liste" pour les européennes. Paul-Marie Coûteaux "ne m'a pas fait de proposition en tant que telle, il m'a appelée pour me vendre l'idée", a précisé l'ancienne élue du Vaucluse.

Marion Maréchal a renoncé à se représenter à l'Assemblée nationale en 2017 après l'échec de sa tante Marine Le Pen à la présidentielle, pour fonder à Lyon une école de sciences politiques. Sans mandat électoral, elle reste cependant active en politique avec cette école et plusieurs voyages à l'étranger. L'essayiste Eric Zemmour avait donné une conférence dans son école le 14 novembre.