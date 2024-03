Européennes : «L'effacement, c'est le projet du RN», Valérie Hayer répond à Jordan Bardella

La tête de liste macroniste aux élections européennes Valérie Hayer a répondu dimanche au discours de Jordan Bardella en fustigeant le projet "d'effacement" et "d'affaiblissement de la France" porté selon elle par le Rassemblement national. "L'effacement, c'est le projet du Rassemblement national, (un projet) d'affaiblissement de la France", a taclé l'eurodéputée sur BFMTV.

Elle répondait au discours de lancement de campagne de son concurrent Jordan Bardella, qui avait épinglé Emmanuel Macron comme "le grand effaceur" de la France à l'échelle européenne, lors d'un meeting à Marseille un peu plus tôt dimanche. Les députés européens du RN "n'ont pas travaillé", a repris Valérie Hayer, désignée ces derniers jours pour mener la liste de la majorité présidentielle pour les élections du 9 juin.

"Ils sont là pour refaire le match de la présidentielle"

"Jordan Bardella a couru sur les plateaux télé. Mais en termes de résultats au Parlement européen, rien et en termes d’activité, rien. Nous avons un bilan", a-t-elle repris, tout en faisant état de sa lassitude à devoir "commenter matin, midi et soir les tweets ou les interventions de Jordan Bardella". Le RN a un "projet anti-européen de démantèlement de l'Union européenne, qui, sous couvert de protéger les Français, en fait, va les affaiblir très clairement", a ajouté la candidate. "Ils ne veulent pas parler d'Europe. Ils sont là pour refaire le match de la présidentielle et ils considèrent que c'est une élection de mid-term", a-t-elle encore dit.

Inconnue du grand public, Valérie Hayer a tenté de réaffirmer sa "légitimité" face aux questions sur sa notoriété. "C'est la remarque qu'on me fait tous les jours. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense que je suis légitime à être tête de liste aujourd'hui", a-t-elle déclaré. Interrogée sur le soutien éventuel que son groupe au Parlement européen, Renew, pourrait apporter à la candidature d'Ursula von der Leyen pour un nouveau mandat à la tête de la Commission, Valérie Hayer a répondu vouloir attendre "le résultat de l'élection".

"Pourquoi ne pourrait-on pas prétendre d'avoir la présidence de la Commission européenne chez Renew ? Pourquoi pas. C'est une vraie question qui se pose et on fera tout pour. On verra ensuite si les conditions sont réunies ou pas", a-t-elle ajouté.