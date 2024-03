Élections européennes : Jordan Bardella lance sa campagne à Marseille pour mobiliser son électorat

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, lance officiellement sa campagne européenne ce dimanche avec un meeting au parc Chanot, à Marseille. L'obsession de la tête de liste du RN à moins de 100 jours du scrutin est de transformer l'avance dans les sondages en votes concrets dans les urnes le 9 juin prochain.

Un meeting à Marseille, tout sauf un hasard

Jordan Bardella doit faire face à la multiplication des listes à droite, celle de Reconquête et des Républicains notamment. Mais le jeune patron du parti n'a qu'un adversaire : la vision de l'Europe portée par la majorité présidentielle et soutenu par le président de la République : "M. Macron et Mme Van der Leyen sont les deux faces d'une même pièce : le vanderleisme est la maison mère quand le macronisme en est la succursale régionale. Ils sont complices dans l'action, solidaire dans le bilan".

Et Jordan Bardella dénonce, entre autres, la politique migratoire et agricole de Bruxelles. Le président du Rassemblement national veut croire, cette année, à un basculement possible du Parlement européen grâce à l'arrivée de partis conservateurs à Strasbourg. Il prendra la parole sur scène pour le premier de ces 10 grands meetings programmés. Et si la mobilisation jouera un rôle clé dans le résultat final, le choix de Marseille est, aujourd'hui, tout sauf un hasard. La région PACA étant historiquement une terre très favorable au RN.