Européennes : le RN en baisse, LR en hausse, LREM stagne, selon notre sondage

C'est la plus forte progression en un mois. Selon un sondage BVA Orange pour Europe 1, publié jeudi, le candidat LR aux européennes, François-Xavier Bellamy, est crédité de 13,5% d'intentions de vote. Soit une hausse de 1,5 point par rapport à mars 2019. La liste de droite pointe donc en troisième position, derrière le Rassemblement national et La République en marche!. En tête avec 24% des intentions de vote, la liste du parti majoritaire, emmenée par Nathalie Loiseau, reste stable par rapport au mois dernier. En revanche, la liste RN conduite par Jordan Bardella perd un point, à 20% des suffrages.

Frémissements à gauche. En quatrième position vient la France insoumise, et sa tête de liste Manon Aubry. Avec 8% d'intentions de vote, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon enregistre une hausse (+0,5%), tout comme l'attelage Place Public / PS / Nouvelle Donne emmené par Raphaël Glucksmann, qui comptabilise 5,5% des suffrages dans cette étude. La liste EELV de Yannick Jadot, en revanche, accuse la plus forte baisse (-1,5%) et pointe à 7% d'intentions de vote. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan et les autres candidats Debout la France ont, eux aussi, perdu des suffrages (-1%) pour en recueillir 4%.