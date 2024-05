Européennes : Jordan Bardella «ment aux Français», lance Valérie Hayer

À moins d'un mois des élections européennes, le Rassemblement national (RN), mené par son président Jordan Bardella, est crédité de 31% d'après le dernier baromètre Opinionway pour Le journal du Dimanche, Europe 1, et CNews, la liste macroniste de Valérie Hayer recueillant 16%. Invitée du Grand Rendez-vous Europe 1/CNews/Les Échos ce dimanche, Valérie Hayer a averti les électeurs : "Ne vous laissez pas duper" par le Rassemblement national.

Jordan Bardella "ne veut pas régler l'immigration irrégulière"

"Je vois la différence entre les discours sur les plateaux TV et les votes au Parlement. Jordan Bardella dit 'avec moi, tout va changer, on va protéger les Français'. Il n'a pas voté le plan de relance qui a permis de sauver des centaines de milliers d'emplois en France [...] Jordan Bardella ment aux Français ! Il dit qu'il est là pour protéger les intérêts des Français, mais exemple avec l'immigration, censé être son cheval de bataille : on a négocié un texte au Parlement européen, il a refusé de le voter parce qu'il ne veut pas régler l'immigration irrégulière car c'est son carburant électoral !", a affirmé la tête de liste Renaissance.

Pour appuyer son propos, Valérie Hayer prend l'exemple de Giorgia Meloni en Italie. "En campagne, elle dit 'avec moi, plus d'immigration irrégulière, je vais tout régler, je vais mettre en place un blocus naval'. Quelques mois après, elle appelle l'Europe à la rescousse", a-t-elle avancé. "Les Brexiters, même chose. Ils disent 'on va reprendre le contrôle, on sort de l'Union européenne, on va régler la question migratoire'. Aujourd'hui, l'immigration irrégulière est en train d'exploser au Royaume-Uni."

"Je demande à Jordan Bardella et à Marine Le Pen d'assumer leur projet de Frexit"

La candidate Renaissance a aussi appelé à la vigilance sur le contenu du programme du Rassemblement national aux élections européennes. "Même si l'extrême droite, aujourd'hui, ne dit plus qu'elle est en faveur d'un Frexit, car ils ont compris que ce n'était pas populaire auprès des Français, tout dans leur programme dit qu'ils sont encore les tenants d'un Frexit en pièces détachées", a-t-elle assuré énumérant par la suite quelques mesures du parti RN comme la renationalisation de la politique agricole commune, la sortie du marché européen de l'énergie, la fin de la contribution au budget européen.

"Je demande à Jordan Bardella et à Marine Le Pen d'assumer leur projet de Frexit. C'est un projet de Frexit déguisé qui serait dévastateur pour les Français. Ils ne l'assument pas. Et donc moi, je dis aux Français, ne soyez pas dupes", a-t-elle conclu. À la peine dans les sondages, Valérie Hayer tente depuis plusieurs jours de remobiliser ses électeurs, épaulée par l'ensemble du gouvernement qui a multiplié les déplacements partout en France.