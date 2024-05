Européennes : pourquoi Jordan Bardella est-il aussi populaire ? L'analyse de Jérome Fourquet

INTERVIEW

Comment expliquer la percée du Rassemblement national dans les sondages en vue des élections européennes ? Portée par Jordan Bardella, la liste du parti concentre 29% des intentions de vote, loin devant ses adversaires. La jeune tête de liste devance même son mentor, Marine Le Pen, dans les enquêtes de popularité. Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/ CNews / Les Échos, Jérome Fourquet, directeur du département Opinion à l’Ifop, avance plusieurs explications.

Une image jeune et dédiabolisée

Pour l'analyste d'abord, Jordan Bardella vient conclure tout un travail de dédiabolisation, engagé depuis plusieurs années. "Et donc il ne parle pas de zéro. On rappelle que Marine Le Pen a fait 41,5% des voix au deuxième tour de la présidentielle et que le RN a fait élire 89 députés. Ensuite, nous avons traversé depuis l'élection présidentielle en matière de sécurité, la question des émeutes, le drame de Crépol, la multiplication des attaques au couteau. Donc tout ça porte la dynamique frontiste", détaille-t-il.

Autre point fort souligné par le politologue et utilisé par la tête de liste RN : sa jeunesse ; qu'il utilise évidemment auprès d'un public jeune notamment sur les réseaux sociaux comme TikTok.

"Avec son image, sa personnalité, il vient compléter quelque part l'assise de départ dont dispose le Rassemblement national. On verra ce que donneront les urnes le fameux 9 juin au soir, pour l'instant, il ne s'agit que de sondages. Mais on voit que depuis que la campagne a débuté, la liste rassemblement national n'est jamais descendue au-dessous de 28%, ce qui est tout à fait spectaculaire", argumente Jérôme Fourquet.

Peu d'Europe

Enfin, un aspect diffère de ses adversaires et permet également d'expliquer son score dans les sondages : la dimension nationale de sa campagne. "Il ne parle que très peu d'Europe", conclut l'analyste. "Donc on est bien dans cette lecture à la fois par les macronistes comme par les lepénistes, d'une élection qui est à fort enjeu national. Et on prépare déjà la suite", complète-t-il, évoquant les élections présidentielles de 2027, dont les enjeux semblent déjà se profiler.