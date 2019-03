Européennes : Jérémy Clément prêt à prendre la tête de la liste "gilets jaunes" "RIC"

Figure du mouvement des "gilets jaunes", Jérémy Clément a annoncé lundi soir sur Europe 1 qu’il était prêt à être tête de liste du "Ralliement d'initiative citoyenne" (RIC) pour les élections européennes, en attendant de trouver "quelqu'un de plus légitime". "On a trouvé une tête de liste, pour l’instant c’est moi. C’est moi-même, Jérémy Clément, qui serai tête de liste", a-t-il déclaré au micro de Matthieu Belliard.

"Avoir quelqu'un de plus légitime". Jérémy Clément a aussitôt souligné qu’il s’agissait d’une option, "en attendant d’avoir quelqu’un de plus légitime" que lui. "On a jusqu’au 3 mai pour présenter notre liste et si demain, dans une semaine ou dans un mois, on a une tête de liste qui arrive et qui est plus légitime que moi, elle prendra la place avec grand plaisir", a-t-il insisté.

Plusieurs défections. La liste "RIC", lancée en janvier par une autre figure du mouvement, Ingrid Levavasseur, qui a finalement abandonné le mois dernier sa candidature sur cette liste, a connu plusieurs défections ces dernières semaines, et peinait à trouver une tête de liste.