Européennes : Jean-François Copé accuse la direction de LR d'en avoir fait un "parti rabougri"

INTERVIEW

Comment expliquer une telle déroute ? Dimanche soir, avec moins de 8,5% des suffrages exprimés, la droite a essuyé une claque historique aux élections européennes. Et la question se pose désormais de savoir comment cela a pu se produire, et comment rebondir. Alors qu'un certain nombre d'élus LR demandent la démission de Laurent Wauquiez, Jean-François Copé, invité lundi soir d'Europe 1, reconnaît que la direction actuelle du parti a une forte part de responsabilités.

"Une erreur de jugement majeur"

"Le drame de tout ça, c'est de voir une famille politique, celle de la droite et du centre, qui est menacée de mort. Depuis un an et demi, un certain nombre de responsables ont considéré qu'il fallait continuer de resserrer, de vivre en renvoyant ceux qui pouvaient avoir une voix différente, et faire de ce grand parti de la droite et du centre un parti rabougri, étriqué", tacle l'ancien patron de l'UMP, membre du bureau politique de LR. Selon lui, Laurent Wauquiez "a commis une erreur de jugement majeur" en choisissant de resserrer la ligne du parti sur son aspect le plus conservateur, avec une "approche complètement sectaire".

Laurent Wauquiez doit-il démissionner ?

Pour diriger LR, "il faut une ligne stratégique claire et une certaine capacité organisationnelle. Il faut faire des débats, faire émerger les talents plutôt que de couper une tête dès qu'elle dépasse", estime Jean-François Copé. "Il faut de l'affect, aimer les autres, passer du temps avec eux. Et tout cela est très, très loin de ce qu'on a vu ces derniers temps", poursuit-il. Laurent Wauquiez doit-il démissionner ? "C'est quelque chose qui lui appartient. Ce qui est sûr, c'est que si les choses restent en l'état, on va continuer de voir notre famille politique mourir et c'est insupportable", conclut-il.