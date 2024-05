Européennes : 49,5 millions d'électeurs inscrits sur les listes en France

95% des Français en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales pour les européennes du 9 juin, soit 49,5 millions de personnes, selon une étude de l'Insee publiée jeudi. Cela représente 2,2 millions d'électeurs de plus qu'aux élections européennes de 2019, précise l'Institut national de la statistique. En date du 8 mai, sur les 49,5 millions de personnes, 1,6 million résident hors de France et sont inscrites dans un consulat. Cinq des 213 listes consulaires comptent plus de 50.000 électeurs. Ils sont 132.000 à Genève. Suivent Londres, Bruxelles, Montréal et Tel-Aviv.

Parmi les électeurs pour les européennes, figurent aussi "269.000 citoyens d'un autre pays membre de l'Union européenne résidant en France", dont plus de 88.000 Portugais, environ 42.000 Belges et près de 40.000 Italiens. Si tous les jeunes entre 18 et 24 ans figurent sur une liste électorale, chaque Français étant inscrit d'office quand il devient majeur, "le taux d'inscription diminue ensuite avec l'âge", note le rapport.

"2,6 millions de Français ont fait une démarche volontaire d'inscription ou réinscription"

Ainsi, les 40-54 ans ont le taux le plus bas (91%), car "tous les électeurs ne se réinscrivent pas sur la liste de leur nouvelle commune après un déménagement, alors qu'ils peuvent être radiés de l'ancienne liste par la mairie". En revanche, au-delà de 54 ans, le taux d'inscription remonte.

Depuis l'élection présidentielle de 2022, "2,6 millions de Français ont fait une démarche volontaire d'inscription ou de réinscription sur une liste électorale, le plus souvent à la suite d'un déménagement" et plus d'une fois sur deux en ligne, note encore l'étude.