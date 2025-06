Etat palestinien : la conférence à l'ONU reportée mais sera organisée «au plus vite», précise Emmanuel Macron

Cette offensive d’Israël contre l’Iran vient chambouler les plans d’Emmanuel Macron. Le président de la République avait prévu de se rendre mercredi à New York à l’ONU participer à une conférence consacrée à la reconnaissance de la Palestine, conférence censée être co-présidée par la France et l’Arabie Saoudite. Elle n’aura finalement pas lieu.

La conférence à l'ONU sur l'État palestinien, qui devait se tenir la semaine prochaine à New York, doit être reportée "pour des raisons logistiques et sécuritaires" mais "aura lieu au plus vite", a déclaré vendredi Emmanuel Macron.

"Dès les prochains jours, en lien évidemment avec les dirigeants de la région et plus particulièrement avec l'Arabie saoudite, une date sera refixée", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse alors qu'Israël poursuit des frappes sur l'Iran.

"Quel sens aurait une telle conférence ?"

Emmanuel Macron devait se rendre à cette conférence, coprésidée par la France et l'Arabie saoudite, mercredi à New York. "Quel sens aurait une telle conférence (...) si tous les dirigeants de la région, pour des raisons évidentes, sont tenus chez eux", a insisté le chef de l'État, en invoquant "des raisons pragmatiques et de la pure lucidité".

"Aujourd'hui même, le prince héritier (d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane) comme le président de l'Autorité palestinienne (Mahmoud Abbas) m'ont indiqué qu'ils n'étaient pas en situation logistique, physique, sécuritaire et politique de se rendre à New York", a-t-il poursuivi.

"L'objectif, c'est un État palestinien démilitarisé"

Le président français a estimé que "la dynamique créée par cette conférence est inarrêtable" et a martelé sa détermination à aller vers une reconnaissance de la Palestine, malgré la vive opposition d'Israël.

"Ce report ne saurait remettre en cause notre détermination à avancer vers la mise en œuvre de la solution des deux États", palestinien et israélien, a-t-il déclaré. "Quelles que soient les circonstances, j'ai dit ma détermination à reconnaître l'État de Palestine. Elle est entière, c'est une décision souveraine", a-t-il insisté.

Cette reconnaissance repose sur un certain nombre de prérequis, dont la démilitarisation du Hamas à Gaza et de tout État palestinien. "L'objectif, c'est un État palestinien démilitarisé, reconnaissant l'existence et la sécurité d'Israël, qui doit recevoir le soutien d'une mission internationale de stabilisation. C'est le préalable indispensable à l'intégration régionale d'Israël et à l'établissement de sa reconnaissance mutuelle", a dit Emmanuel Macron.