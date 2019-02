Éric Woerth : "Aujourd'hui, on ne représente probablement pas une force d'alternance immédiate à Emmanuel Macron"

INTERVIEW

Plus de 20% des voix lors des dernières élections européennes, en 2014. Qu'en sera-t-il cinq ans plus tard ? Les sondages prédisent moitié moins aux Républicains en 2019. Malgré tout, "nous devons avoir pour objectif de gagner ces élections européennes" et "je pense qu’aujourd’hui, c’est possible", assure le député LR de l'Oise Éric Woerth, au micro d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1, lundi.

"Un potentiel de croissance extrêmement élevé" pour LR. Selon lui, les résultats de ces sondages offrent "un potentiel de croissance extrêmement élevé" à son parti qui aujourd'hui, "ne représente probablement pas une force d'alternance immédiate à Emmanuel Macron".