Éolien : comment la France veut combler son retard grâce au parc offshore de Saint-Nazaire

Sur l’éolien en mer, la France avance doucement. Aujourd’hui, quatre parcs d’éoliennes offshore sont en chantier. 71 éoliennes sont en construction au large de Fécamp. 64 autres dans la mer du Calvados. 62 verront le jour au large de Saint-Brieuc. Les 80 éoliennes à quelques kilomètres des côtes de Saint-Nazaire sont les premières à voir le jour en France. Aujourd’hui, deux éoliennes sur quatre sont déjà opérationnelles. Et si les premiers kilowattheures ont été produits en juin dernier, la mise en service complète du parc est prévue pour la fin de cette année. Les 80 éoliennes pourront alors fournir en électricité l’équivalent de 5.000 foyers par an.

Des recours en justice qui ralentissent les projets

Dans le même temps, huit parcs supplémentaires sont toujours en projet : Dunkerque, Dieppe, Barfleur, Saint-Brieuc, sud Bretagne, Île d’Yeu, sud Atlantique et Fos-sur-Mer. Mais les obstacles sont courants pour ces projets. Le parc de 46 éoliennes projeté à Dunkerque a fait l’objet d’une plainte de la Belgique. Elle considère les éoliennes trop proches de ses côtés et réclame de revoir leurs positions. Les 62 éoliennes du parc projetées à Dieppe ont, elles, fait l’objet de trois recours en justice à ce jour.

"Ce qui retarde les projets éoliens, ce sont les actions en justice", explique Jacques Percebois, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l’énergie," parce qu’il faut répondre à chaque action. Ce que souhaite le gouvernement, c’est limiter les délais en justice et cela permettrait d’aller plus vite sur le calendrier."

Rattraper son retard

La France veut rattraper son retard, ou au moins une partie. Aujourd’hui, l’éolien ne produit que 8% de l’électricité française, grâce aux éoliennes terrestres. L’éolien en mer verra le jour pour la première fois à Saint-Nazaire avec un argument : une éolienne offshore produit deux fois plus d’énergie qu’une éolienne à terre.

C’est bien pour cela que les pays de la mer Baltique sont des modèles en la matière. Grande-Bretagne, Danemark, Allemagne… Là-bas, plus de 20% de l’électricité est produite grâce au vent.