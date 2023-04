EN DIRECT - Réforme des retraites : suivez l'allocution d'Emmanuel Macron

Clore définitivement le chapitre des retraites ? C'est en tout cas le souhait du président Emmanuel Macron à travers cette allocution télévisée prononcée deux jours après la promulgation express de du texte controversé, jugé conforme par le Conseil constitutionnel vendredi en fin de journée. Pendant une vingtaine de minutes, il dressera le cap que l'exécutif compte tenir dans les prochains mois et tentera de relancer un second quinquennat, jusqu'ici bien mouvementé.

L'allocution commence

Le président Emmanuel Macron débute sa prise de parole en évoquant la nécessité de la réforme des retraites, promulguée dans la nuit de vendredi et samedi après l'avis favorable rendu par le Conseil constitutionnel vendredi en fin de journée.

Un concert de casseroles dans plusieurs villes

À l'appel de l'association Attac, de nombreux opposants à la réforme des retraites s'adonnent actuellement à un concert de casseroles alors que le président Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole. "Macron ne nous écoute pas ? Lundi à 20 heures, nous ne l’écouterons pas !", avait indiqué l'association sur Twitter.

Pas de grandes annonces attendues

Au cours de cette allocution, Emmanuel Macron ne devrait pas faire de grandes annonces. Le président ne changera pas non plus de Première ministre. Le chef de l'État va en profiter pour fixer le cap et afficher de la détermination, explique-t-on dans son entourage, trois jours avant de se rendre dans l'Hérault pour un déplacement sur le thème de la ruralité comme l'a révélé Europe 1.

"Il faut qu'il soit raisonnable avec les Français"

Qu'attendent les Français de l'allocution d'Emmanuel Macron ? À quelques heures de la prise de parole du chef de l'État, Europe 1 s'est rendue dans un quartier bourgeois de Lyon pour recueillir les impressions des habitants. Une première passante dit attendre des mots apaisants du président pour que la violence cesse. "Il faut qu'il soit raisonnable avec les Français, que les choses s'apaisent parce que la France est à feu et à sang", estime-t-elle.

Paul, 85 ans, souhaite de son côté que le président fixe un cap. "Il y a d'autres problèmes plus importants : la santé, l'école, l'éducation... Peut-être les abordera-t-il ?", espère ce Lyonnais.