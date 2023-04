Réforme des retraites : les Français dubitatifs avant l'allocution d'Emmanuel Macron

J-1 avant la prise de parole du président de la République, trois jours après la promulgation éclair de la loi sur la réforme des retraites. Face à cela, une question se pose : qu'attendent les Français de l'allocution du chef de l'État ? Pour l'occasion, Europe 1 est allée prendre la température à 24 heures du discours du président.

"Son discours n'a pas d'importance"

Interrogés ce dimanche, les Français semblent partagés quant à l'allocution d'Emmanuel Macron. "Je pense que c'est très bien qu'il s'adresse aux citoyens parce qu'effectivement, ils attendent des réponses", affirme dans un premier temps une jeune femme. "Après, qu'est-ce qu'il doit répondre ? Je n'en sais trop rien et même lui ne sait peut-être pas trop ce qu'il doit faire", se questionne un homme au micro d'Europe 1.

Que va dire le président de la République ? C'est justement la question que se posent les Français, qui n'attendent plus grand chose maintenant que la réforme est validée par le Conseil constitutionnel et surtout promulguée. "Son discours n'a pas trop d'importance. Cela ne sert à rien de rassurer les personnes vu que la loi est passée", déplore un jeune. Contrairement à lui, cette Française aimerait être rassurée. "J'aimerais bien qu'il me rassure. Mais alors, qu'est-ce qu'il pourrait me dire pour me rassurer ? Je ne sais pas parce que je vais travailler jusqu'à 64 ans, c'est sûr. Mais est-ce que je pourrais avoir un niveau de vie décent par rapport à ma situation professionnelle ?", s'interroge-t-elle.

Sortir d'une crise politique et démocratique

Alors que l'image du président est sévèrement écornée ces derniers mois avec le contexte social, Emmanuel Macron s'attend à une grosse séquence lundi pour rebondir et surtout sortir d'une crise politique et démocratique. Concrètement, à quoi doit s'attendre le chef de l'État cette semaine ? Lundi, à 15 heures, le président réunit ses ministres les plus proches à l'Élysée. L'objectif est clair : trouver des portes de sortie, des annonces, des réformes, voire même un remaniement pour sortir de la crise. En effet, l'idée d'une alliance avec la droite résonne de plus en plus en Macronie.

"40 députés Les Républicains n'ont pas voté la censure, c'est vers eux qu'il faut se tourner maintenant", glisse un ministre de premier rang. Mais Emmanuel Macron semble encore réticent à l'idée de nommer un LR à Matignon. Ensuite, le président doit sortir de son impopularité actuelle, historiquement basse. Pour cela, le chef de l'État pourrait organiser plusieurs déplacements sur le terrain en province. Son idée : retrouver les Français avec des sujets centraux comme la santé, l'éducation ou l'écologie. Tout, sauf les retraites.