Retraites : après la promulgation de la loi, Emmanuel Macron peut-il encore rebondir ?

Trois jours après la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel et deux jours après sa promulgation au Journal officiel, Emmanuel Macron s'exprimera aux Français ce lundi soir à 20 heures. Cette allocution télévisée est très attendue tant le chef de l’État semble être sans solution pour redonner du souffle à son quinquennat face à l’importante opposition suscitée par le report de l’âge légal de départ à 64 ans.

"Fixer les priorités"

Et l'enjeu est de taille pour le président, qui veut tourner la page et poursuivre son action. Mais ce dernier semble sans solutions, avant sa prise de parole à 20 heures. Alors, il réunira plus tôt dans la journée à l’Élysée sa première ministre Élisabeth Borne, ainsi que plusieurs ministres et les cadres de la majorité. Des ultimes consultations révélatrices d’une certaine improvisation du Président dans ce moment charnière.

Que va-t-il dire ? "Affirmer le cap, fixer les priorités et afficher de la détermination", répond un de ses conseillers de l’ombre. Autrement dit, le président de la République tentera de relancer un début de second quinquennat raté. Mais les mots d'Emmanuel Macron face à la nation seront-ils suffisants pour convaincre les Français ?

Une allocution qui n'effacera pas les plaies

Certains membres du gouvernement plaident pour un grand chambardement ministériel avec de nouvelles incarnations, quand d’autres défendent l’idée d’avancer avec souplesse, pas à pas. "Ce ne sera pas le grand soir. Le fusil n’est pas armé pour ça", décrypte un ministre.

Comme à son habitude, Emmanuel Macron sous-pèsera chaque mot de sa déclaration jusqu’au dernier moment, même s’il ne se fait guère d’illusions : son allocution n’effacera pas les plaies de la bataille des retraites.