EN DIRECT - Législatives 2024 : Jordan Bardella appelle les Français à lui donner la majorité absolue

J-12 avant le premier tour des élections législatives anticipées. Malgré la rapidité historique de la campagne, certains électeurs sont perdus face à la multiplication des listes à droite. Invité d'Europe 1, Jordan Bardella a appelé les Français à lui donner une majorité absolue, tandis qu'Olivier Faure a fait savoir qu'il souhaite un vote pour choisir le Premier ministre en cas de victoire de la gauche.

Raphaël Arnault, le leader du groupuscule d’extrême gauche La Jeune Garde est candidat dans la 1ʳᵉ circonscription du Vaucluse, à Avignon. Selon les informations d'Europe 1, ce proche de Jean-Luc Mélenchon n’a pas une fiche S, mais trois. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : Selon les informations d'Europe 1, un candidat Nouveau Front Populaire est un triple fiché S

Jordan Bardella appelle les Français à lui donner la majorité absolue

L'instabilité politique menace d'une récession politique

Un triple fiché S candidat sous la bannière Nouveau Front Populaire, selon nos informations

C’est une candidature qui soulève beaucoup de questions. Raphaël Arnault, le leader du groupuscule d’extrême gauche La Jeune Garde est candidat dans la 1ere circonscription du Vaucluse, à Avignon. Une investiture surprise annoncée il y a quelques jours par le Nouveau Front Populaire concernant ce militant antifasciste de 29 ans. Selon une information Europe 1, ce proche de Jean-Luc Mélenchon a trois fiches S. Trois fiches de sûreté émises par trois services de renseignement différents : la DGSI, le Renseignement territorial et la DRPP et la Préfecture de police de Paris. >> Tous les détails dans notre article

Sur Europe 1, Jordan Bardella appelle les Français à lui donner la majorité absolue

Le président du Rassemblement national et eurodéputé, Jordan Bardella, était l'invité de la Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Laurence Ferrari, celui qui souhaite devenir Premier ministre appelle les Français à lui donner une majorité absolue pour pouvoir "changer les choses". "Je n'envisage pas d'être le collaborateur d'Emmanuel Macron", ajoute-t-il. "Je dis au peuple Français : il y a une occasion historique d'inverser le cours de l'histoire, de changer la politique dans notre pays et de changer de cap. Mais pour cela, j'ai besoin d'avoir une majorité absolue et donc je n'envisage pas d'être le collaborateur du président de la République", poursuit Jordan Bardella sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews.

Et il prévient : "Si nous sommes en situation de majorité relative, comme c'est le cas dans le pays depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, alors, le Premier ministre ne peut pas agir. Je ne vais pas vendre aux Français des mesures ou des actions que je ne pourrai pas mener. Je leur dis la vérité, mais pour agir, j'ai besoin d'une majorité absolue", conclut-il.

Une instabilité politique qui entraine dans son sillon une instabilité économique ?

Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron, la France est entrée dans une période d'incertitude économique. Selon plusieurs spécialistes, la situation pourrait coûter très cher aux finances du pays, certains observateurs anticipent déjà un deuxième trimestre perdu pour l'économie française. >> Tous les détails dans notre article