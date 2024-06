Cyril Hanouna - Législatives : «Jean-Luc Mélenchon est l'héritier des ennemis de la France», estime Éric Zemmour

Invité de l'émission "On marche sur la tête", tous les jours de 16 heures à 18 heures, Éric Zemmour est revenu sur les enjeux politiques qui attendent la France. Pour le président de Reconquête!, le danger prend les traits du Nouveau Front Populaire et Jean-Luc Mélenchon qui est selon lui, "l'héritier des ennemis de la France". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21. L'ancien éditorialiste a rappelé son ancienne amitié avec le leader d'extrême gauche. "Lui et moi avons été amis. Nos familles viennent d'Algérie, nous connaissons bien la région. Il y a 20 ans, il me confiait que les femmes voilées s'auto-stigmatisées", indique-t-il.

Pour Éric Zemmour, les nouvelles positions de Jean-Luc Mélenchon sont dues à une forme de "haine de soi" que l'homme de gauche éprouverait. "Il y a une férocité entre lui et moi qui dépasse la politique", a-t-il conclu.