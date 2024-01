EN DIRECT - Gabriel Attal, nommé Premier ministre : la passation des pouvoirs prévue à 14h30

Au lendemain de la démission d'Élisabeth Borne, le jeune ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, qui faisait figure de favori pour Matignon, a été nommé Premier ministre ce mardi. Figurant parmi les personnalités politiques préférées des Français depuis sa nomination il y a moins de six mois au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, 34 ans, aurait pour mission d'offrir à Emmanuel Macron l'élan que son second quinquennat n'a jamais trouvé. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal effectuera son premier déplacement auprès des Français touchés par les inondations mardi après-midi dans le Pas-de-Calais, a appris l'AFP auprès de son entourage. Emmanuel Macron et Gabriel Attal "sont convenus que son premier déplacement serait dans le Pas-de-Calais pour les inondations, aujourd'hui après la passation", a confirmé aussi l'entourage du chef de l'Etat.

Le président de la région des Hauts-de-France, le LR Xavier Bertrand, avait souhaité dans un message sur le réseau X, juste après la nomination de Gabriel Attal, qu'il "vienne immédiatement suite aux inondations pour prendre des décisions fortes et rapides dont les sinistrés ont besoin". Celui de la Transition écologique Christophe Béchu était aussi attendu dans le Pas-de-Calais touché par les inondations. Il doit participer en début d'après-midi à une réunion au conseil départemental, à Arras.

Le Premier ministre le plus jeune de la Cinquième République

La première tâche de Gabriel Attal sera de former un nouveau gouvernement sous le signe du "réarmement" vanté par le chef de l'État lors de ses vœux du Nouvel An : "réarmement industriel, économique, européen" mais aussi "civique", autour notamment du vaste chantier de l'école que Gabriel Attal a porté depuis l'été en initiant de nombreuses réformes d'ampleur. Gabriel Attal devient donc le plus jeune Premier ministre de la Ve République, un record jusque-là détenu par Laurent Fabius, qui était entré à Matignon à l'âge de 37 ans, le 17 juillet 1984. Gabriel Attal est par ailleurs le premier Premier ministre à assumer publiquement son homosexualité.

La passation des pouvoirs doit se dérouler à 14h30.

"Je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement"

Quelques minutes seulement après l'annonce de la nomination, Emmanuel Macron s'est exprimé sur X. "Cher GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français", a ainsi écrit le président de la République.

"Toujours" aux côtés du monde enseignant

De son côté, Gabriel Attal, a assuré qu'il restera "toujours" aux côtés du monde enseignant. "Je veux vraiment vous dire que je partage avec vous cette conviction que l'école, c'est l'arme la plus puissante que nous avons pour changer la société", a-t-il déclaré à la fin d'une réunion en visioconférence avec les chefs d'établissements (collèges, lycées). "Quelles que soient les évolutions à venir, cette conviction, elle ne cessera jamais de m'habiter et (...) vous me trouverez toujours, toujours à vos côtés."

Le nouveau Premier ministre était en charge du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse depuis le 20 juillet 2023. Les principaux syndicats d'enseignants ont déploré un "passage éclair" rue de Grenelle.