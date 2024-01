Gabriel Attal, favori pour devenir le nouveau Premier ministre : portrait d'un jeune prodige de 34 ans

Le monde politique suspendu à la décision d'Emmanuel Macron. Après la démission de la Première ministre Élisabeth Borne ce lundi, le chef de l'État n'a pas encore dévoilé le nom de celui ou celle qui occupera désormais le bureau de Matignon. Et alors que le président de la République devrait révéler le nom du nouveau chef du gouvernement dans la matinée, Gabriel Attal est de plus en plus présenté comme le grand favori pour prendre le poste.

Un parcours politique quasiment sans faute

L'actuel ministre de l'Éducation nationale deviendrait alors le plus jeune Premier ministre de la Ve République, alors que ce dernier grimpe les échelons du pouvoir de façon fulgurante ces dernières années. Élève prodige de la macronie, Gabriel Attal effectue un parcours politique quasiment sans faute. Passé par Sciences Po Paris, il milite d’abord au Parti socialiste. Ambitieux, il a à peine 23 ans lorsqu’il intègre le cabinet de Marisol Touraine, alors ministre de la Santé de François Hollande.

Dès 2016, il rejoint En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Puis, l’année suivante, il est élu député des Hauts-de-Seine. Il entre au gouvernement en 2018 comme secrétaire d’État à la jeunesse, à seulement 29 ans. Il est ensuite nommé porte-parole sous Jean Castex entre 2020 et 2022 et lors de la réélection d'Emmanuel Macron, le président lui propose le portefeuille des relations avec le Parlement. Mais il envisage de retrouver son siège à l’Assemblée nationale.

Un candidat crédible pour 2027 ?

Il obtient finalement le poste de ministre délégué aux Comptes publics avant de s’installer il y a six mois au ministère de l’Éducation. À partir de là, sa cote de popularité grimpe en flèche, à tel point que les sondages le désigne comme le ministre préféré des Français. Gabriel Attal devient un candidat crédible pour l’Élysée en 2027. Mais pour s’imposer, il devra peut-être survivre à l’enfer de Matignon.