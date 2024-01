Après les inondations, le froid s'installe dans le Pas-de-Calais et complique la rentrée scolaire

Après les inondations, c'est une importante vague de froid qui doit toucher le département du Pas-de-Calais avec la crainte que les quelque 2.000 bâtiments déjà humides ne soient encore fragilisés. À cela, il faut ajouter les difficultés d'organisation qui découlent de ces inondations et notamment la question de la scolarisation des élèves. D'ailleurs, certaines écoles qui sont toujours inondées vont mettre en place des enseignements en distance. D'autres vont répartir leurs effectifs d'élèves dans des collèges du secteur.

"Notre préoccupation, c'est vraiment le bien-être des enfants"

À Arques, c'est dans un centre social que les cours d'une école du centre-ville sinistrée vont reprendre ce lundi matin. Une rentrée des classes perturbée, comme dans cette école privée Saint-Martin Sainte-Thérèse, où les cours sont suspendus cette semaine, mais où la directrice va quand même garantir un accueil dans les locaux qui ont été relativement épargnés par la montée des eaux ces derniers jours.

"On accueille les enfants dont les parents n'ont pas d'autres moyens de garde. C'est une solution qui est très utile pour eux sachant qu'on a beaucoup de familles qui sont impactées et l'impact psychologique au niveau des enfants est beaucoup plus fort cette fois-ci que la première fois", a-t-elle confié au micro d'Europe 1. "Notre préoccupation, c'est vraiment le bien-être des enfants, pour qu'ils se sentent bien et c'est pour ça qu'on va prendre notre temps pour réaménager les classes, pour que ce soit leur classe."

Mais la directrice de cette école ne se fait pas beaucoup d'illusions. Les 45 centimètres d'eau qui ont envahi les salles de classe la semaine dernière laisseront forcément des traces encore pour de longues semaines.