Le "gilet jaune" Eric Drouet au Salon de l'Agriculture pour "approcher" Macron

La figure des "gilets jaunes" Eric Drouet était samedi matin au Salon de l'Agriculture à Paris pour tenter d'"approcher" le président Emmanuel Macron, qui a inauguré l’événement et commencé une déambulation dans les allées de la manifestation.

"On voulait voir si on pouvait s'approcher du Président". "Le dialogue a été rompu il y a un certain temps" et "on voulait voir si on pouvait s'approcher du Président", a affirmé Eric Drouet, sans son gilet jaune alors que le mouvement de mobilisation vit son "acte 15" ce samedi. "On vient au salon pour l'inauguration, voir ce que notre président a à dire", a ajouté Eric Drouet, qui était accompagné d'un autre militant "gilet jaune". "On est venu que tous les deux, sans gilet, sans rien", a-t-il précisé, avant de s'éclipser des abords du Pavillon 1.

Je serai présent au #salondelagriculture aujourd'hui. #GiletsJaunes libres et agriculteurs veulent plus de pouvoir d'achat et une Europe des nations qui protège, déterminé mais pacifique, sans casse et réfléchis #Européennes2019. #BFMTV#AFP — Benjamin cauchy (@BenjaminCauchy) 23 février 2019

Benjamin Cauchy annonce sa présence. Une autre figure du mouvement, Benjamin Cauchy, a également annoncé sur tweeter samedi matin qu'il allait se rendre au salon de l'agriculture, qui se tient porte de Versailles, dans le sud de Paris. "#Giletsjaunes libres et agriculteurs veulent plus de pouvoir d'achat et une Europe des nations qui protège", a-t-il écrit, sans préciser à quel moment il s'y rendrait.