Salon de l’Agriculture : quelles sont les nouveautés cette année ?

La "plus grande ferme de France" est de retour. Comme chaque année, le Salon de l'Agriculture vient mettre le foin au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Du samedi 23 février au dimanche 3 mars, près de 700.000 visiteurs - dont quelques hommes politiques - viendront découvrir les spécialités des terroirs français, entre dégustations et concours. Cette 56ème édition, qui accueillera plus de 4.000 animaux, promet aussi quelques nouveautés.

La thématique choisie : "Des femmes, des hommes, des talents"

Après "L'agriculture, une passion, des ambitions" en 2017 et "L'agriculture, une aventure collective" l'an passé, le Salon a choisi cette année de mettre l'humain à l'honneur en faisant "la part belle aux femmes et hommes qui développent leurs talents aux services de l'alimentation des citoyens". Une façon de rapprocher producteurs et consommateurs, alors que l'attention de ces derniers se concentre de plus en plus sur la traçabilité des aliments notamment. Plus de 1.000 exposants venant de dizaines de pays seront ainsi réunis pour présenter leurs métiers et répondre aux questions des visiteurs.

Imminence, l’égérie du salon 2019, est une Bleue du Nord

Haute, Candy, Cerise, Fine… Depuis 2011, c'est une tradition, la mascotte de l'évènement est une vache. Cette année, la star s'appelle Imminence. Née en septembre 2013 à Saint-Aubin, dans le Nord, elle est l'ambassadrice de la race Bleue du Nord, qui avait failli disparaître avant qu’un groupe d’éleveurs français ne la relancent à partir des années 70.

© FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Docile et affectueuse, selon son exploitant Gilles Druet, elle sera présente dans le Pavillon 1, aux côtés de son veau Olympe.

L'agenda des politiques Sauf changement de calendrier, le président de la République Emmanuel Macron a prévu de se rendre sur le salon dès samedi, tandis que son Premier ministre Édouard Philippe devrait y faire un passage mardi. Du côté de l'opposition, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, est attendu lundi ou mardi. Celle du Rassemblement national, Marine Le Pen, a quant à elle confirmé sa présence jeudi prochain.

FaireFrance et Fleury Michon se font une place

Le Pavillon 1, dans lequel se regroupent tous les experts de la filière élevage, offre cette année encore de l'espace à de nouveaux exposants. Parmi eux, FaireFrance, une marque de lait équitable qui appartient à plus de 500 agriculteurs répartis sur toute la France, ou encore Fleury Michon, qui sera la seule entreprise charcuterie-traiteur présente au salon, et qui vient de signer un partenariat avec Vallegrain afin de mettre en place une filière porcine bio en France.

>> Découvrez ici la liste des exposants 2019

Un escape game sur le monde végétal

Au pavillon 2.2, les enfants pourront notamment fabriquer leur propre pain, et même repartir avec. Juste à côté, l'Odyssée végétale organisera son "Landscape Game", le premier escape game à offrir une immersion dans le monde végétal français, avec des objets et indices à trouver.