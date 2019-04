EN DIRECT - Référendum, proportionnelle... Macron annonce une réforme constitutionnelle "à l'été"

L'ESSENTIEL EN DIRECT

C'est une étape majeure du quinquennat d'Emmanuel Macron, deux ans après son accession à l'Élysée. Pour présenter ses annonces en clôture du "grand débat national", le chef de l'État tient une conférence de presse devant plusieurs centaines de journalistes, jeudi. Une conférence à suivre en direct et en intégralité sur Europe1.fr à partir de 18 heures.

Les informations à retenir : Emmanuel Macron répond aux questions des journalistes à partir de 18 heures

Il devrait reprendre une partie des annonces qui ont fuité la semaine dernière

Il a commencé par des propositions institutionnelle

De la proportionnelle mais pas de vote obligatoire ni de vote blanc

Emmanuel Macron fait de premières annonces institutionnelles. Il promet notamment une "part significative de proportionnelle" pour les élections du Parlement. En revanche, il ne "retiendra pas l'option" du vote obligatoire. "Je ne crois pas qu'on répond à la crise démocratique par la contrainte", justifie-t-il. Celle de la reconnaissance du vote blanc n'a pas non plus sa préférence. "Blanc ça ne décide pas, c'est trop facile, c'est l'agrégation des rejets", estime le chef de l'État.

En revanche, il souhaite "aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée". Au niveau local, le président pense judicieux de permettre aux citoyens, "au-delà d'un certain seuil", de mettre sur la table certains sujets. Il ne parle cependant pas de "RIC" [référendum d'initiative citoyenne], contrairement à ce que contenait son projet d'allocution diffusé par la presse la semaine dernière. Une réforme constitutionnelle sera proposée "à l'été".

Les "revendications légitimes" des "gilets jaunes"

Emmanuel Macron commence par analyser le mouvement des "gilets jaunes", à l'origine du grand débat national et donc de cette conférence de presse. "Un mouvement inédit qui a dit sa colère, son inquiétude, son impatience que les choses aillent plus vite", note le chef de l'État. S'il souligne les violences intervenues en marge de nombre de manifestations, "je ne veux pas que les dérives de quelques-uns occultent les revendications légitimes portées à l'origine de ce mouvement", précise-t-il.

Reconnaissant qu'il a "beaucoup appris" du mouvement, Emmanuel Macron souligne le "profond sentiment d'injustices fiscale, territoriale, sociale" qui remonte des conclusions du grand débat. "Un sentiment de manque de considération" aussi, de la part de citoyens qui "ne se sentent pas respectés". "Il y a des angles morts, des vies oubliées de nos politiques et nos discours. Notre projet doit être plus juste." Néanmoins, pas question de remettre en cause son début de quinquennat. "Je pense très profondément que les orientations prises ces deux premières années ont été justes à bien des égards."