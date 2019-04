EN DIRECT - Suivez la conférence de presse d'Emmanuel Macron

L'ESSENTIEL EN DIRECT

C'est une étape majeure du quinquennat d'Emmanuel Macron, deux ans après son accession à l'Élysée. Pour présenter ses annonces en clôture du "grand débat national", le chef de l'État va tenir une conférence de presse devant plusieurs centaines de journalistes, jeudi, une conférence à suivre en direct et en intégralité sur Europe1.fr à 18 heures.

Les informations à retenir : Emmanuel Macron va répondre aux questions des journalistes à partir de 18 heures

Il devrait reprendre une partie des annonces qui ont fuité la semaine dernière

La fiscalité, la démocratie, le temps de travail et le climat seront notamment abordés

Quelles annonces va-t-il faire ?

Au cours de cette conférence de presse, le chef de l'État devrait confirmer les grandes lignes du projet d'allocution qu'il devait prononcer la semaine dernière, à savoir la baisse des impôts pour les classes moyennes, la réindexation des petites et moyennes retraites ou encore la garantie de l'État pour les pensions alimentaires.

Lors de ces deux heures d'échange avec les journalistes, Emmanuel Macron devrait par ailleurs aborder la question de l'environnement, celle du temps de travail, de la réforme institutionnelle ou encore celle de la formation des hauts fonctionnaires.

À quoi s'attendent les Français ?

Face à lui, les Français n'ont pas les mêmes attentes. Certains d'entre eux, croisés par Europe 1, suivront attentivement la prise de parole présidentielle : "Ça m'intéresse de savoir ce qu'il va proposer", confie un passant. "On en attend toujours un peu sur le pouvoir d'achat. Moi je suis handicapé, je travaille à mi-temps, j'y crois, quand même", espère un deuxième. Sur quoi portent leurs espoirs ? "La fiscalité, la démocratie, avec plus de démocratie directe", détaille un troisième. "J'espère qu'il saura trouver les bons termes et prendre les bonnes décisions. Pas évident !"

La conférence de presse intervient six mois après le début du mouvement des "gilets jaunes" et les mesures présidentielles vont, au moins en partie, aborder les problèmes soulevés depuis novembre. "Qu'il ne cède pas à tout ce que les gilets jaunes demandent, parce que c'est du n'importe quoi !", prévient une passante. "Qu'il fasse des efforts pour certaines classes de la société, il y a des gens qui souffrent."

En face, les "gilets jaunes" restent déterminés : "Apparemment, il y aurait peut-être une journée de travail supplémentaire à faire. Attention ! Il ne faut surtout pas que la réponse apportée au mouvement des 'gilets jaunes' à l'issue du grand débat, ce soit des mesures où l'on demande encore plus d'effort aux Français, c'est hors de question", met en garde Thierry-Paul Valette, "gilet jaune" parisien et candidat aux européennes.