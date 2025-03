En déplacement en Israël, Bardella assure que le RN est «un bouclier» pour les Français juifs face à la menace islamiste

Invités pour la première fois par le gouvernement hébreu, Jordan Bardella et Marion Maréchal sont en Israël jusqu'à jeudi. L'occasion pour le parti fondé par Jean-Marie Le Pen de poursuivre sa dédiabolisation sur la notion d'antisémitisme.

Jordan Bardella est arrivé en Israël mardi soir. Le président du Rassemblement national, accompagné de Marion Marechal, est invité pour la première fois par l’État hébreu. Une étape décisive pour le parti dans sa longue entreprise de réhabilitation sur l’antisémitisme.

"Le Rassemblement national n’est plus le Front national"

Jordan Bardella salue "un événement historique" et ne cache pas sa satisfaction d’être invité par le gouvernement local. Il se rendra ce mercredi sur les sites des massacres du 7 octobre 2023, notamment sur les lieux du festival Nova et dans les kibboutz attaqués il y a un an et demi.

Le député européen enchaînera jeudi avec un discours lors de la Conférence internationale de lutte contre l’antisémitisme, de manière à prouver que les dirigeants du parti créé par Jean-Marie Le Pen ont définitivement tourné la page de ses fondateurs. "Le Rassemblement national n’est plus le Front national", affirme ainsi Jordan Bardella au Journal du Dimanche, présentant désormais son parti comme un "bouclier" pour les Français juifs face à la menace islamiste.

L’invitation, critiquée par certaines associations juives en France, symbolise en tout cas un palier important franchi par le RN, qui en dix ans a multiplié les gestes à l’égard de la communauté juive, de l’exclusion du parti de Jean-Marie Le Pen par sa fille en 2015, à sa participation à la marche contre l’antisémitisme en novembre 2023.