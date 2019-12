Emmanuel Macron rassure les militaires sur les retraites

Emmanuel Macron a fait une brève allusion au dossier des retraites vendredi en s'adressant en Côte d'Ivoire à un millier de soldats français, et a souligné de nouveau que les militaires touchaient une pension précisant ainsi qu'ils n'étaient pas concernés par la réforme envisagée.

Une pension n'est pas une retraite

"Quand on est militaire on ne touche pas la retraite, on a une pension. C'est différent", a déclaré le chef de l'Etat au cours d'un discours prononcé pour le Noël des troupes dans le camp de Port-Bouët peu après son arrivée en Côte d'Ivoire. En répétant des propos qu'il avait déjà tenus en présentant ses vœux aux armées à Toulouse en janvier, Emmanuel Macron a envoyé "un message de réassurance pour répondre à une inquiétude latente chez les militaires", selon son entourage.

Une dérogation d'âge sur le départ à la retraite, comme les policiers ou les pompiers

Le Premier ministre Edouard Philippe a affirmé le 11 décembre que les militaires, comme les policiers ou les pompiers, allaient garder le bénéfice de dérogations d'âge sur le départ à la retraite, car ils sont "exposés à des fonctions dangereuses dans le cadre des missions régaliennes".