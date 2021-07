Emmanuel Macron porte plainte après des affiches le représentant en Hitler

Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de déposer une plainte après avoir été représenté en Adolf Hitler sur deux grands panneaux dans le Var. Dans cette affaire, un homme est entendu ce jeudi par les policiers à Toulon. Le parquet de Toulon avait ouvert mardi une enquête pour "injure publique" contre l'afficheur varois à l'origine de cette affaire qui visait à dénoncer la contrainte vaccinale anti-Covid. "J'ai saisi la sûreté départementale du commissariat de Toulon dans le cadre d'une enquête préliminaire", a indiqué à le procureur de Toulon, Bernard Marchal, précisant que la qualification retenue pourrait évoluer.

INFO JDD. Macron grimé en Hitler sur des affiches : La République en marche porte plainte https://t.co/bC844vbhoWpic.twitter.com/UUfdL04x16 — Le JDD (@leJDD) July 28, 2021

Le sigle de LREM détourné en croix gammée

Si l'ancien délit "d'offense au président de la République" a été abrogé en 2013 après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme condamnant la France, le chef de l'Etat est protégé de l'injure et de la diffamation publique comme tout citoyen ordinaire, même si les poursuites, parfois perçues comme une atteinte à la liberté d'expression, sont rarissimes. "Obéis, fais-toi vacciner", proclame l'affiche incriminée qui représente le président Emmanuel Macron dans l'uniforme du leader nazi Hitler, avec une petite moustache, une mèche sur le front et le sigle du mouvement présidentiel LREM détourné en croix gammée.

Le message a été affiché ces derniers jours sur deux grands panneaux publicitaire de quatre mètres sur trois mètres situés sur une quatre voie à La-Seyne-sur-Mer et à l'entrée de Toulon où une personne choquée avait tagué le mot "Honte". Son auteur, Michel-Ange Flori, est un afficheur varois propriétaire de 400 panneaux entre Bandol et Hyères, habitué des campagnes polémiques sur les deux panneaux qu'il s'est réservé pour commenter à sa façon l'actualité. Il s'était engagé aux côtés des "gilets jaunes". "Vous voyez Hitler, mais on peut y voir Staline, ou moi j'y vois Charlie Chaplin dans Le dictateur", a-t-il déclaré. Ces affiches visent à questionner "cette démocratie où les décisions sont prises sans discussion lors d'un conseil sanitaire", a-t-il expliqué.

Condamné en 2019

En 1999, sa première affiche au moment de l'affaire des paillotes en Corse titrée : "Corse : présumé coupable. Préfet : présumé innocent. Chevènement : l'innocence sélective", lui avait valu 36 heures de garde à vue. En 2019, la chaine BFMTV a obtenu sa condamnation pour une affiche titrée : "La police vous parle tous les jours sur BFMTV." A l'audience, l'afficheur avait plaidé "le droit à la parodie et à la liberté d'expression".