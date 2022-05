Que compte faire Emmanuel Macron au fort de Brégançon ce week-end ?

Lui aussi a décidé de prendre l'air pour profiter de ce pont de l'Ascension. Emmanuel Macron est au fort de Brégançon. Le président de la République va y passer tout le week-end, pour recharger les batteries mais aussi s'atteler aux dossiers brûlants du moment. Le séjour sera studieux. Le président a prévu de travailler à son bureau, au deuxième étage du fort. En fin de matinée, il avait un rendez-vous téléphonique prévu avec le président turc. Depuis son premier mandat, le chef de l'État a pris pour habitude de passer ce long week-end de l'Ascension au fort de Brégançon, où il passe également l'été avec son épouse Brigitte Macron.

Des touristes curieux

Le président est arrivé en toute discrétion mercredi soir dans le Var. Ces touristes lillois le confirment. "On sait qu'il est là. On a posé la question, on nous a dit : affirmatif. Donc on sait que le couple est là mais on ne l'a pas vu encore. On ne va pas passer notre journée ici à attendre", précisent-ils en plaisantant. Sur la plage qui donne sur le fort, les touristes, informés de la présence du couple présidentiel, sont plutôt bienveillants. "Alors je crois pas qu'il va se baigner sur la plage. On va dire qu'on a un bout de vue en commun, aujourd'hui. C'est rigolo pour les enfants surtout", s'amusent-ils.

"J'aimerais bien le voir", souffle un enfant, qui veut dire au président qu'il a voté pour lui. Et même ceux qui n'ont pas voté pour le président comprennent qu'il se plaise à Brégançon. "Il est tranquille, il est bien et il a la mer, le soleil et tout, c'est super", ajoute une touriste sur la plage. "Peut-être que ça lui donnera le goût de l'écologie, de la nature et de la préservation", conclut une autre.

Pour le moment, il n'y a pas d'informations sur une possible sortie du président ou d'une rencontre avec les Français.