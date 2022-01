«Emmanuel Macron joue avec EDF, c’est extrêmement grave», juge Michel Barnier

INTERVIEW

Michel Barnier est en total désaccord avec la stratégie d'Emmanuel Macron concernant EDF. Invité de "L'interview politique" de Jean-Pierre Elkabbach ce dimanche matin sur Europe 1, l'ancien candidat au congrès Les Républicains et ancien commissaire européen a estimé que le président de la République était en train de "jouer avec EDF".

Une mesure électoraliste

"C'est extrêmement grave", a-t-il asséné. Pour rappel, le gouvernement contraint EDF à vendre un volume plus important d'électricité bon marché à ses concurrents afin de limiter la hausse des tarifs le mois prochain . Cette mesure amputera de 8 milliards d'euros les bénéfices de l'électricien français. "Dans l'urgence de l'élection, c'est extrêmement grave que l'on dise que l'on va se mettre à ponctionner 8 milliards sur EDF", juge Michel Barnier.

"L'Etat doit prendre ses responsabilités"

L'ancien commissaire européen dénonce ainsi une mesure électoraliste. "On joue avec le portefeuille et l'argent des Français", poursuit-il. "L'Etat doit prendre ses responsabilités". La solution trouvée par l'exécutif, celle d'augmenter de 20% le volume d'électricité vendu à prix réduit à leurs concurrents pour contenir la hausse des factures des consommateurs, est unanimement contestée par les salariés et la direction d'EDF.

Du côté du ministère de l'Economie et des Finances et de l'exécutif, les pertes d'EDF sont estimées à 3 milliards d'euros, au lieu des 8 milliards annoncés par l'entreprise.