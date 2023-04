Emmanuel Macron en Chine : le chef de l'État va à la rencontre d'étudiants chinois à Canton

Le président français est arrivé à Canton ce vendredi matin. C’est la première fois qu'un chef de l'État français se rend dans la quatrième ville de Chine, la capitale du Guangdong, la province la plus peuplée avec 126 millions d'habitants et la plus riche du pays. Lors de ce déplacement, Emmanuel Macron s'adressera à la jeunesse chinoise.

Au programme : un échange avec des étudiants

Comme il le fait souvent lors de ses voyages à l'étranger, Emmanuel Macron va échanger avec des étudiants. Selon l'Élysée, il s'agira pour lui de répondre de manière très libre aux questions des jeunes Chinois. Le dialogue va se dérouler à l'université Sun Yat-sen, l'une des plus prestigieuses du pays et qui figure d'ailleurs régulièrement en très bonne place dans les classements internationaux.

Emmanuel Macron se rendra sur l'île de Shamian

Le président français retrouvera ensuite son homologue chinois Xi Jinping pour un dîner dans cette ville qui lui est chère, puisque son père en fut le gouverneur au début des années 1980. Deng Xiaoping était alors à la tête de la Chine durant cette période, symbole de réformes et d'ouverture du pays.

Dernière étape de ce voyage, Emmanuel Macron se rendra à l'Institut des Arts d'Orient, sur l'île de Shamian, un quartier de Canton où était autrefois installé les comptoirs français et britanniques. Il échangera avec des investisseurs chinois, puis le président quittera la Chine pour rejoindre Paris dans la journée de samedi.